​Kaymakam Duman: 65 Yaş Üstü Vatandaşların ihtiyaçları Giderilecek

Kaymakam Duman: “65 Yaş Üstü Vatandaşların İhtiyaçları Giderilecek”

Ülkemizde korona virüsünün ortaya çıkmasından sonra alınan önlemlerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Bu sınırlandırma ile ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına çevresindeki insanların koştuğu kadar kurumlar da koşmaya başladı.Bu bağlamda Hilvan Kaymakamlığı bir adım attı. Kaymakam Furkan Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Değerli Hilvanlı hemşehrilerimiz; 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup kimsesiz olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları sebebiyle mağdur olmamaları için 0545 681 2003 nolu telefonu arayarak ihtiyaçlarını dile getirebilirler. Çevrenizde bu durumda olanlara lütfen duyurun” ifadelerine yer vererek yaşlıların ihtiyaçlarına koşacaklarını belirtti.Editör: Ahmet Şen