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Bu haber 22 Mart 2020 14:10:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli

Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.

​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli

Korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı.
 
 

 

Şanlıurfa’da Polis Anonsla Duyurdu

Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, cadde ortasında oturarak eve gitmeyi reddeden bir yaşlı ise polisle tartıştı. Ekiplerin bir türlü ikna edemediği vatandaş, daha sonra zabıta ekipleriyle birlikte ekip aracı ile evine götürüldü. Bazı vatandaşlar yaşlı adamın direnmesini eleştirerek, yaşlıların evde kalmaları gerektiğini belirttiler.
 
 





Editör: Ahmet Şen
 
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​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli
​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli
Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.
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