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Bu haber 22 Mart 2020 15:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Karantinadaki Yakınlarını Görmelerine İzin Vermeyen Güvenlik Görevlileri Bıçaklandı!

Bir hastanenin karantina servisinde yakını olan şahıs, hastaneye alınmayınca dehşet saçtı. Hastanedeki güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran şahıs iki güvenlik görevlisini yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahıs gözaltına alındı.

​Karantinadaki Yakınlarını Görmelerine İzin Vermeyen Güvenlik Görevlileri Bıçaklandı!

Olay, İstanbul Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaşandı. 

 

Güvenlik Görevlilerinden Biri Ağır Yaralı

İddiaya göre, hastanenin karantina servisinde yakını olan M.D., servise girmek istedi. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlileri şahsa engel olunca tartışma çıktı. M.D. bıçakla güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaralanan iki güvenlik görevlisinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.D. olay yerinde polis tarafından yakalandı. Ağır yaralı güvenlik görevlisinin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.




 

Saldırganlar Yakalandı

Polis tarafından yakalanan şahıs bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında ise ilginç bir görüntü yaşandı. Şüpheli ve şüpheliyi adliyeye götüren ekipler korona virüs tedbirleri çerçevesinde adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Karantinadaki Yakınlarını Görmelerine İzin Vermeyen Güvenlik Görevlileri Bıçaklandı!
​Karantinadaki Yakınlarını Görmelerine İzin Vermeyen Güvenlik Görevlileri Bıçaklandı!
Bir hastanenin karantina servisinde yakını olan şahıs, hastaneye alınmayınca dehşet saçtı. Hastanedeki güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran şahıs iki güvenlik görevlisini yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahıs gözaltına alındı.
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