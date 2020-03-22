​Karantinadaki Yakınlarını Görmelerine İzin Vermeyen Güvenlik Görevlileri Bıçaklandı!

Güvenlik Görevlilerinden Biri Ağır Yaralı

Saldırganlar Yakalandı

Olay, İstanbul Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaşandı.İddiaya göre, hastanenin karantina servisinde yakını olan M.D., servise girmek istedi. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlileri şahsa engel olunca tartışma çıktı. M.D. bıçakla güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaralanan iki güvenlik görevlisinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.D. olay yerinde polis tarafından yakalandı. Ağır yaralı güvenlik görevlisinin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Polis tarafından yakalanan şahıs bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında ise ilginç bir görüntü yaşandı. Şüpheli ve şüpheliyi adliyeye götüren ekipler korona virüs tedbirleri çerçevesinde adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.Editör: Ahmet Şen