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Bu haber 22 Mart 2020 14:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza

​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza İçişleri Bakanlığı, dün “Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıl” açıklamasından sonra dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı açıklandı.

​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.




 

Erzincan Valisi 65 Yaş Üstü Dışarı Çıkanlara Para Cezası Kesilecek Dedi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.”








Editör: Ahmet Şen
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Güncel
​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza
​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza
​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza İçişleri Bakanlığı, dün “Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıl” açıklamasından sonra dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı açıklandı.
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