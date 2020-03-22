​Çin Verileri Yayınladı! Erkekleri, Hastaları, Yaşlıları Öldürüyor

ERKEKLERİ ÖLDÜRÜYOR

SADECE 1 ÇOCUK ÖLDÜ

TEDAVİ BAŞARILI

ÖLÜM YAŞ ORTALAMASI 80,5

TANSİYON, KALP, DİYABET RİSKLİ

Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan elde edilen verilere göre... Virüs erkekler için daha ölümcül. Hayatını kaybeden sadece bir çocuk var. Yaş ilerledikçe risk katlanıyor. Diyabet, kalp ve tansiyon hastaları ise en riskli grupta yer alıyor.Salgında en kötü süreci geride bırakan Çin'den gelen verilere göre, yeni koronavirüs bulaşan çoğu insan hafif semptomlar yaşıyor. Geçen ay, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bilim adamları, Covid-19 teşhisi konan ilk 72 bin 314 kişinin verilerini analiz eden bir araştırma makalesi yayınladı.Epidemiyologlar, koronavirüs salgınının mekaniğini tam olarak anlamanın uzun zaman alacağını söylüyor, ancak Çinli bilim adamları tarafından yayınlanan bilgiler, virüse karşı en savunmasız olan risk grubuna bir fikir verebilir.Veriler, erkeklerin ve kadınların virüse yakalanma ihtimalinin yaklaşık olarak aynı olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, hastalığa sahip olduklarını doğrulayan 44 bin 672 hastaya baktıklarında, her 100 kadına karşılık 106 erkeğin hastalığa yakalandığı tespit ettiler.Bununla birlikte, en azından bu ilk çalışmanın parçası olanlar arasında, erkekler üzerindeki etki daha kötü görünmektedir. Hastalık teşhisi konulan erkeklerin %2,8'i ölürken, kadınların sadece % 1,7'sinin öldüğü belirlendi.Araştırmacılar ayrıca teşhis edilenler için hastalığın ne kadar şiddetli olduğuna da baktılar. İyi haber: %80'den fazlası sadece hafif semptomlar yaşadı. Neredeyse %14'ü ciddi vakalar olarak sınıflandırılırken, %5'inin durumunun kritik olduğu belirlendi.Ayrı bir şekilde, araştırmacılar Çin'deki çocukların yetişkinlerden daha az şiddetli semptomlar gösterdiğini keşfetti. Pazartesi günü Pediatrics tıp dergisinde çevrim içi yayınlanan bir çalışmada, çocuklarda 731 doğrulanmış ve 1.412 şüpheli Covid-19 vakası incelendi. Tüm pediyatrik hastaların %90'ından fazlası asemptomatikti, hafif veya yaygın hastalık formları gösterdi. Virüs için pozitif test eden hastaların yaklaşık %13'ü hastalık belirtileri göstermedi. 2 bin 143 vaka arasında yer alan 14 yaşında bir çocuk öldü, vakaların yaklaşık % 6'sı ağır bir şekilde seyretti. Araştırmacılar Covid-19'lu çocukların neden yetişkinler kadar hasta olmadığından emin değiller.Epidemiyologlar, Covid-19'un iyileşme oranlarının salgın bitene kadar net olmayacağını ve tam veri setlerine bakabileceklerini söylüyor. Bununla birlikte, Çin'den gelen rakamlar, çoğu insanın hastalıktan kurtulduğuna dair bazı işaretler veriyor. Perşembe günü yayınlanan bir durum raporunda, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin ana karasında teyit edilen 80 bin 928 vakanın 70 bin 420 kişinin "tedavi ve taburcu edildiğini" söylerken, 3 bin 245 kişi öldü. Gerisi hâlâ hasta.İlk Çin verileri ayrıca, hastaların yaşı ilerledikçe daha fazla risk aldıklarını göstermektedir. Kaydedilen vakaların çoğu 30 ila 69 yaşlarındaki insanları kapsamakla birlikte, hastaların yaşları arttıkça ölüm oranı artmıştır.Makaleye göre, 49 yaş ve altı insanlar arasında, hastalığa yakalananların sadece yaklaşık %0,2'si öldü, 80 ve daha büyük olanların %14,8'i öldü.Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, İtalya'da virüs bulaştıktan sonra ölenlerin ortalama yaşı 80,5, enfekte olanlar için ortalama 63. İtalya'da kadınlar toplam ölülerin sadece %30'unu oluşturuyor ve ölenlerin yaş ortalaması 83,6 yani erkeklerden daha yüksek . Bununla birlikte, Fransa'daki sağlık yetkilileri, şu anda ülke genelinde yoğun bakımda olan tüm koronavirüs hastalarının yarısının 60 yaşın altında olduğu aktardı.Uzmanlar, Covid-19'un gençlerde hafif semptomlarla atlatttığını belirtiyor, ancak riski ciddiye almaları gerektiği konusunda uyarıyor. Gençlerin enfekte olmalarına rağmen hastalığı hissetmeseler bile hastalığı daha savunmasız insanlara yayabileceklerine dikkat çekiyor.Çinli araştırmacılara göre, altta yatan sağlık sorunları da önemli bir faktör. Verilere göre, virüse yakalanmadan önce kronik hastalıklardan muzdarip insanların ölme ihtimali daha yüksek. Bunun en somut örneği olarak ta İtalya'daki vakalar gösteriliyor. Zira İtalyan hükûmeti virüsten ölen insanların çoğunun koronavirüs ile enfekte olmadan önce mevcut iki veya üç kronik hastalığı olduğunu duyurdu. Bu kronik rahatsızlıklar arasında öne çıkanlar ise sırasıyla yüksek tansiyon, kalp problemleri ve diyabet olarak belirlendi.Editör: Ahmet Şen