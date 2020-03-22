​Terör Suçu İşleyenlere İndirim Olacak Mı? Erdoğan İtiraz Etti: Adam Öldürene İndirim Olmaz

CUMHURBAŞKANI'NDAN İTİRAZ

ERKEN EVLİLİKLER VE NAFAKA

AK Parti, ceza infaz süreleri konusunda köklü değişiklikler içeren çalışmasını önümüzdeki hafta siyasi partilere sunacak. MHP'nin hukukçu kurmayları ile yarın bir kere daha görüşecek olan AK Parti yönetimi, üzerinde uzlaşma sağlanan metni bu kez diğer partilere götürecek. Ceza infaz sürelerinde yapılacak indirimin kapsamına hangi suçların gireceği bu görüşmelerden sonra netleşecek.AK Parti, daha önce altı suçun (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) kapsam dışı tutulmasını kararlaştırmıştı. Ancak, siyasi partilere kasten adam öldürme ve bazı terör suçları hariç, diğer suçların cezalarında da kademeli olarak indirime gidilmesi önerisinin götürüleceği belirtildi. AK Parti'nin hukukçu kurmayları “Terör suçları için örneğin örgüt propagandası yapma gibi suçlarda da cezaevinde geçirilen sürenin yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi düşünülebilir. Ancak bu konuda MHP'nin itirazı söz konusu olabilir. Bunlar görüşülecek. Uzlaşma sağlanırsa kapsam genişler ve bazı terör suçları da kapsama alınır” değerlendirmesi yaptı.Siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanırsa, cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar ve bazı mükerrer suçlarla ilgili olarak cezaevinde geçirilen süreler yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşecek. Diğer suçlarla ilgili olarak cezaevinde geçirilecek sürenin yüzde 50'ye düşürülmesi büyük oranda netleşmiş durumda.Haksız tahrikle adam öldürme suçundaki cezanın infaz süresinde indirime gidilip gidilmeyeceği de tartışılan konular arasında yer alıyor. AK Parti kurmayları “Adam öldürme suçu ile ilgili olarak infaz indirimi yapılmasına Cumhurbaşkanı'nın da itirazı var. Kasten adam öldürme suçundan cezaevinde geçirilen süre 24 yıl. Bunda bir indirim yapılması zaten düşünülmüyor. Ama haksız tahrikle adam öldürme suçunun infazında bir indirim olur mu diye tartışılıyor. Haksız tahrikle adam öldürme suçundan cezaevinde geçirilen süre 18 yıl. Bunun infazında indirime giderseniz, bu sefer cezaevinde kalma süresi iyice düşecek. Buraya da dokunmayabiliriz. Mevcut şekilde kalabilir. Tüm bunlar artıları eksileri ile değerlendiriyor. Kamuoyundaki adalet duygusunu zedelemeyecek, cezasızlık algısına yol açmayacak şekilde hazırlık yapılıyor” dedi.Öte yandan, erken yaşta evliliklerle ilgili ceza indirimi düzenlemesi ile ömür boyu nafakaya son veren yasal çalışmanın infaz paketinde yer almayacağı belirtildi. AK Parti kurmayları “Bu iki konuyla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadı. Ayrı bir çalışma olarak gündeme getirilecek. Bu iki konuda da yine partiler arasında uzlaşma aranacak” değerlendirmesini yaptı.Editör: Ahmet Şen