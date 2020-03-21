Eyyübiye Belediyesinden 10 Bin Metrekarelik Yeni Bir Park Daha

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice mahallelerini ayıran ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen 10 bin metrekarelik alanda yapılacak park yerinde incelemelerde bulundu. Yeşile verdiği önem ve göreve geldiği ilk günden itibaren boş bulduğu her alanı parka çevirerek kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye 10 bin metrekarelik bir yeşil alan daha kazandırıyor. Başkan Kuş, Osmanlı ve Yenice mahallelerini ayıran ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen 10 bin metrekarelik alanı kapsayan bölgede yapılacak park için incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Veysi Çelik ve vatandaşlarla incelemelerde bulunan Başkan Kuş, yeni parkın 2 ay içerisinde bölge halkının hizmetine sunulacağını söyledi.Göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçeye 17 park kazandırdıklarını ve 18. Parkın yapımına başladıklarını belirten Başkan Kuş,” Osmanlı mahallemizdeyiz, mahalle muhtarımız Veysi Çelik ile birlikte mahallemizde yapacağımız park ile ilgili incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Yapacağımız bu parkımız Osmanlı ve Yenice mahallelerimizin ortak kullanım noktasında yaklaşık 10 bin metre karelik alana sahip. Malumunuz Eyyübiye park noktasında dezavantajlı bir bölge. Her bulduğumuz boşluğu yeşil alan yapıp Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırıyoruz ve kazandırmaya da devam edeceğiz. İnşallah iki aya kadar bu parkımızı bitirmiş olacağız ve buradaki amcalarımız, ablalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımız ortaklaşa kullanacakları alan olarak hizmetlerine sunmuş olacağız. Şimdiden Osmanlı ve yenice mahallelerimize hayırlı olsun diliyorum. “dedi.Osmanlı Mahalle Muhtarı Veysi Çelik de Başkan Kuş’un çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirip, “Bulunduğumuz nokta Kito deresi olarak geçmekte. Osmanlı ve Yenice mahallesini ayıran bir deremizdir. Şuanda bulunduğumuz yerde 10 bin metre karelik yol boyunca park yapılacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gösterdiği özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Yenice ve Osmanlı sakinleri bu alanda rahatlık ile oturup dinlenebilecekler. Yıllardır bu parkımızı vatandaşlarımız bekliyordu. Sağ olsun Mehmet Kuş Başkanımıza nasip oldu ve kendileri bizlere yaptı. Mahallem ve şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. “ şeklinde konuştu.Başkan Kuş’a teşekkür eden bölge sakinleri ise şunları söyledi;” Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Başkanımız sağ olsun bizlere bir alan yapacak. Kendisinin çalışmalarında Yeşil alan noktasındaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz ve Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz.Allah razı olsun Mehmet Kuş Başkanımızdan. Yaşlılarımız, çocuklarımız çamur içerisinde oturup oynuyorlar. Kendisi bizi bundan kurtarıyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum.”