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Bu haber 21 Mart 2020 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Berberler Kapatılacak Diye Yoğunluk Artıyor

​İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında aldığı karar sonrasında kuaför ve berber salonları doldu taştı.

Berberler Kapatılacak Diye Yoğunluk Artıyor

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında aldığı karar sonrasında kuaför ve berber salonları doldu taştı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerini bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağını açıkladı. Kararı duyan vatandaşlar yakınında bulunan berberler ve kuaför salonlarına akın etti. Berberler vatandaşları traş etmek için hummalı bir çalışma içine girerken, vatandaşlar ise uzun süre traş olmak için sıra bekledi.
“Çok iyi bir düşünce, korkarak çalışıyorduk zaten”

Berberde çalışan Şadi Uğur, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karardan dolayı saat 18.00'den itibaren kapatıyoruz. Son müşterilerimizi alıyoruz. Çok iyi bir düşünce, korkarak çalışıyorduk zaten. İyi oldu ancak ekonomik olarak sıkıntıya gireceğiz, inşallah devletimiz bizi de düşünür” diye konuştu.
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