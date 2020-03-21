​Başkan Kızılateş’ten Kandil Mesajı

Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.Bütün İslam aleminin kandilini kutlayarak, kandilin birlik ve beraberliğe, barış ve huzura vesile olması dileğinde bulunan Kızılateş, şu mesajı yayımladı;“Manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği doğal olayları ve salgınların daha fazla can kaybına neden olmamasını temenni ediyorum" dedi.