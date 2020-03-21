​Başkan Özyavuz’dan Miraç Kandili Mesajı

Başkan Özyavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç gecesi; bir anlamda bedenin ruha, ruhun sahibine yükselişini ifade eder. Miraç, Müslümanların imanlarını pekiştirir ve kardeşlik şuurunu artırır. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret dilemek kurtuluşumuza vesile olacaktır.Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak bize feyiz ve bereket getirmektedir. Miraç Kandil’inin başta Harranlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âlemine birlik ve beraberlik getirmesini temenni eder; ülkemize ve dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim."