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Bu haber 21 Mart 2020 13:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti

Şanlıurfa’da Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mahalle muhtarı iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti.

​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti

Haliliye'de, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında esnafın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda işlerini yapmaları için, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.


 

Şanlıurfa’da Korona Virüs Önlemi

Korona virüsüne karşı mahallede bulunan iş yerine dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapıldığını belirten Osman Gazi Mahalle Muhtarı Nahit Çiftçi, “Haliliye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte mahallemizde hijyenden temizlik çalışanlarına kadar belediye ekiplerimiz çalışıyor. İş yerleri ve dükkanlar korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi” dedi.


 

Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti

Korona virüsüne karşı iş yeri dezenfekte edilen esnaf Sedat Deveci de, “Bizim iş yerlerine dezenfekte çalışmaları yaptı. Korona virüsüne karşı tedbir alıyoruz. İş yerinde temizliğine önem veriyoruz. İçimiz rahat bir şekilde işimize devam ediyoruz. Mahalle muhtarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 




Editör: Ahmet Şen
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​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti
​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti
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