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Bu haber 21 Mart 2020 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi

Haliliye Belediyesi, Coronavirüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde sürdürüyor.

​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi

Haliliye Belediyesi, Coronavirüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde sürdürüyor.  Salgına karşı ilçe halkının sağlığı için seferber olan zabıta ekipleri fırınlarda hijyen ve tedbir denetimi yapıyor.
 
Haliliye Belediyesi, tüm dünyası etkisi altına alan ve henüz panzehiri bulunamayan Coronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe genelinde tüm ekipleri ile seferber olan Haliliye Belediyesi halk sağlığı için yoğun bir çaba ve mesai harcıyor.
 
Bu doğrultuda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan fırınlara virüsten korunmaya yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, fırınlarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve coronavirüs salgına karşı bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Ekipler, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını da açıkladı.
 
Öte yandan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiler ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Müdürlük, dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahlinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini duyurdu.


Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi
​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi
Haliliye Belediyesi, Coronavirüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde sürdürüyor.
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