Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Mart 2020 12:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli D.T. üzerinde ve adreste yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan D.T. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama
​İnfaz Paketi Haftaya Geliyor
​İnfaz Paketi Haftaya Geliyor
Binlerce mahkûmun tahliye edilmesiyle cezaevleri rahatlayacak, virüsün yayılma riski de azalacak.
​Eski Erkek Arkadaşına Kızdı! Babasının Marketine Benzin Döküp Yaktı
​Eski Erkek Arkadaşına Kızdı! Babasının Marketine Benzin Döküp Yaktı
Bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.
​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
Pazar yerinde meydana gelen satırlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
​Elazığ'da 12 Saatte 55 Deprem Meydana Geldi
​Elazığ'da 12 Saatte 55 Deprem Meydana Geldi
Elazığ’da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli panik oluştururken, 12 saatte 55 deprem meydana geldiği bildirildi.
​Eve Sarhoş Gelen Kocasını İple Boğarak Öldürdü
​Eve Sarhoş Gelen Kocasını İple Boğarak Öldürdü
Eve sarhoş gelen kocasıyla tartışan kadın, kocasını iple boğarak öldürdü.
​Eski Başkan Ayhan, MHP’ye Katıldı! Rozetini Başkan Özyavuz Taktı
​Eski Başkan Ayhan, MHP’ye Katıldı! Rozetini Başkan Özyavuz Taktı
Akçakale Eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, MHP’ye katıldı. Ayhan’ın MHP rozetini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz taktı.
​Araç İçinde Pusuya Yatıp Silahlı Saldırı Düzenlediler
​Araç İçinde Pusuya Yatıp Silahlı Saldırı Düzenlediler
Bir oto servis önünde araç içinde pusuya yatan şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. Saldırganların olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
​Dayısını Döverek Komaya Soktu! 11 Gün Dayanabilen Adam Öldü
​Dayısını Döverek Komaya Soktu! 11 Gün Dayanabilen Adam Öldü
Yeğeni tarafından darp edilmesi sonucu kafatasında kırıklar oluşan şahıs 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, yeğeni tutuklandı.
​Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 2 tutuklama
​Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa’da jandarma ve polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı.
​Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
​Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
​Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
​Sağlık Bakanı Koca: 'aytaç Yalman İle Birlikte Hayatını Kaybeden Vaka Sayımız 3 Oldu'
​Sağlık Bakanı Koca: 'aytaç Yalman İle Birlikte Hayatını Kaybeden Vaka Sayımız 3 Oldu'
​Sağlık Bakanı Koca: 'aytaç Yalman İle Birlikte Hayatını Kaybeden Vaka Sayımız 3 Oldu'
​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi
​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi
​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti
​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti
Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Şanlıurfa'da Silah Kapakçığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Başkan Beyazgül, Vatandaşlara Gıda ve Hijyen Kolisi Dağıttı
Başkan Beyazgül, Vatandaşlara Gıda ve Hijyen Kolisi Dağıttı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿