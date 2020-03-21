​İnfaz Paketi Haftaya Geliyor

AK PARTİ İLE MHP BİR ARAYA GELDİ

CHP'DEN DESTEK GELDİ

GÜL: TAKDİR MECLİS'İN

“POZİTİF VAKA YOK”

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının cezaevlerine sıçraması riski nedeniyle, infaz indirimine ilişkin düzenlemede takvim öne çekildi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ceza infaz indirimine ilişkin düzenlemeleri önümüzdeki hafta muhalefet partileri ile görüşeceklerini ardından da Meclis'e sunacaklarını söyledi. AK Partili Muş, İnfaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını belirterek “İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hâle getirip Meclis Başkanlığına sunacağız” dedi.AK Parti ve MHP kurmayları, ceza infaz sisteminde yapılacak düzenlemelerle ilgili dün TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede MHP kurmayları infaz indiriminde örgütlü suçlar ve bazı uyuşturucu suçlarının da kapsama alınmasını tekrar talep etti. Ancak AK Parti kurmaylarının, söz konusu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini ve bu konuyu yeniden değerlendireceklerini söylediği belirtildi. AK Parti ve MHP kurmaylarının, infaz paketiyle ilgili son değerlendirmeleri yapmak üzere Pazartesi günü yeni bir görüşme yapmayı planladıkları öğrenildi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, infaz düzenlemesine olumlu katkı sunacaklarını ifade ederek “İnfaz yasasındaki değişiklik için uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını da teklif edeceğiz” diye konuştu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, infaz düzenlemesi konusunda tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Gül “Konu meclisin takdirindedir. TBMM'nin takdiri ile şekillenecek. AK Parti grubu son hâlini verdikten sonra, uzlaşma ile bu konunun kanunlaşmasını öngörüyoruz” dedi.Koronavirüs konusunda cezaevlerinde gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirten Bakan Gül “Tutuklu ve hükümlü de olsa, onlar devlete emanettir. Aileler müsterih olsunlar. Tüm tedbirler alınıyor. Maske, dezenfektan ve eldiven gibi tüm tedarikler yapıldı. Açık görüşleri sonlandırdık. Sadece avukatlar kapalı görüşme yapabiliyor. Dışarıdan bir riskin oluşmaması için hızlı bir şekilde tedbir alınıyor. Titizlikle hareket ediyoruz” diye konuştu. Gül, cezaevlerinde koronavirüs konusunda pozitif bir vakanın da bulunmadığını kaydetti.İstanbul'da bir yargı mensubunda koronavirüs görüldüğüne ilişkin iddialar konusunda ise Gül “Hâkim arkadaşımın sağlık durumu iyi. Görüştüm. Eşi ile ilgili pozitif çıkmıştı. Yakından takip ediliyor. Test sonucu henüz çıkmadı hâkim arkadaşımızın. Tüm tedbirler de alındı” değerlendirmesini yaptı.