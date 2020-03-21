Başkan Beyazgül, Vatandaşlara Gıda ve Hijyen Kolisi Dağıttı

Şanlıurfa'da Korona Virüsü tedbirlerine yönelik il genelinde her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü'nce önceden kaydı yapılan ve adres tespitinin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere ulaştırmak amacıyla 17 bin gıda kolisi, 4 bin 500 hijyen paketinin dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce dağıtımına başlanılan gıda ve temizlik kolileri yine Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla vatandaşın adresine teslim ediliyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL: GIDA VE HİJYEN KOLİLERİNİ VATANDAŞLARIMIZIN ADRESİNE ULAŞTIRIYORUZ

Şanlıurfalı vatandaşlara seslenerek "Evde Kalın" çağrısını yineleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gıda ve hijyen kolileri için vatandaşların Büyükşehir Belediyesine gelmesine gerek yok. Biz ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek tüm hijyen kurallarına uygun bir şekilde onlara ulaştırıyoruz" dedi.

"HALKIMIZIN YANINDAYIZ"





















Editör: Ahmet Şen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı deposu önünde düzenlenen dağıtımda kolileri inceleyen Başkan Beyazgül," Öncelikle tüm dünyada salgın hastalığın çabucak geçmesini temenni ediyorum. Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha da yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kapsamda dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere 17 bin gıda kolisi hazırladık. Bunları kendi araçlarımız ve kendi ekiplerimizin yardımıyla ailelere ulaştırmaya başladık. Ayrıca 4 bin 500 adet ise temizlik kolisinin dağıtımını yapıyoruz. Bu yardımlarımız düzenli olarak devam edecektir. Umudumuz bugünleri birlik ve beraberlik içersinde geçirmektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu süreçte evde kalmaları. Çünkü biz hijyen kurallarına uygun bir şekilde dağıtımlarını ayaklarına kadar götüreceğiz" dedi.Editör: Ahmet Şen

Editör: Ahmet Şen