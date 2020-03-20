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Bu haber 20 Mart 2020 22:23:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı yeni bir Koronavirüs genelgesi yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre; Özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edilecek.

​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki hastanelere gönderilen genelge ile pandemi hastaneleri belirlendi. Bakanlık, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.


-Özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi. Bu hastaneler Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerini yürütecek.


-Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecek







Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu
​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu
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