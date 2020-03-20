​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki hastanelere gönderilen genelge ile pandemi hastaneleri belirlendi. Bakanlık, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.-Özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi. Bu hastaneler Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerini yürütecek.-Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecekEditör: Ahmet Şen