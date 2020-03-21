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Bu haber 21 Mart 2020 08:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşlılar Oturmasın Diye Banklara Şerit Çekildi

Yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı’nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.

​Yaşlılar Oturmasın Diye Banklara Şerit Çekildi

Nazilli Belediye Meydanı'ndaki banklarda korona virüs tehlikesine rağmen kalabalık şekilde oturmaya devam eden vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri banklara şerit çekti.



Alınan tüm tedbirlere ve evde kalma uyarılarına rağmen vatandaşların bu tarz davranışlar sergilemesinin tedirgin edici olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bizler korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız.




Editör: Ahmet Şen 
 
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