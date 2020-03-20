Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Mart 2020 20:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı

Bir işyerinde koronavirüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve işyerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı

Olay, dün öğlen saatlerinde Zonguldak’taki bir işyerinde yaşandı. İddialara göre, Mahmut Ay isimli esnafa Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı. Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler hızla sağa sola kaçıştı. Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.



 

"Esnaf olarak kendi yöntemimi kullandım"

Olup bitene anlam veremeyen müşterisi de hızla diğerleriyle birlikte dışarıya kaçmaya çalıştı. Tekrar içeriye gelenler müşteri ve diğerleri anlık stresle gülme krizine girdi. Yaşadığı ilginç olayı gazetecilere anlatan Mahmut Ay, "Bölge bayimiz geldi. Oturdu, konuşurken hapşırdı. Neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Gündemde zaten koronavirüs var. Biz de esnaf olarak kullandım. Kendisine kolonya kullandırdık. Hapşırınca ilginç bir olay çıktı. Olayın ardından dükkanda stresle gülme krizine girenler oldu" diye konuştu.



Ali Doğan Germekaş ise "Daha önce bir kedi videosu izlemiştim. Onun gibi cereyan etti. Kedinin biri hapşırınca diğerleri kaçışıyordu. Ben de onun gibi hızla olay yerinden uzaklaştım" diye ifade etti.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı
​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı
Bir işyerinde koronavirüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve işyerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak
​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi.
​Erdoğan talimat verdi: Mahkumlara yüzde 50 infaz indirimi yolda
​Erdoğan talimat verdi: Mahkumlara yüzde 50 infaz indirimi yolda
Erdoğan talimat verdi. AK Parti, virüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığına dair tartışmalardan dolayı ceza infaz indirimi düzenlemesini bir an önce Meclis’e getirme kararı aldı.
​Soylu'dan Sokağa Çıkma Yasağı İddialarına Cevap
​Soylu'dan Sokağa Çıkma Yasağı İddialarına Cevap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz. Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya’dan geliyor. İngiltere’ye, Almanya’ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz” dedi.
​Haliliye Zabıtasından Kuaförlere Tedbir Uyarısı
​Haliliye Zabıtasından Kuaförlere Tedbir Uyarısı
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Coronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede hizmet veren kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi yaparak, tedbir almaları yönünde uyardı.
Büyükşehir'den Kızılay Taşınmazı Açıklaması
Büyükşehir'den Kızılay Taşınmazı Açıklaması
Kızılay’a ait taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlemlerin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını açıkladı.
Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı
Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullarda okuyan öğrencilerin derslerden kopmaması adına uzaktan eğitim programı hazırlandı.
TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor
TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor
TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor.
​ÖSYM 9 Sınavın Tarihini Erteledi!
​ÖSYM 9 Sınavın Tarihini Erteledi!
​ÖSYM 9 Sınavın Tarihini Erteledi!.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı Yapıldı
​Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı Denemeleri Başlatıldı'
​Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı Denemeleri Başlatıldı'
​Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı Denemeleri Başlatıldı'
​Antep Belediyesi Vatandaşlara Temizlik Malzemesi Dağıtıyor, Ya Şanlıurfa?
​Antep Belediyesi Vatandaşlara Temizlik Malzemesi Dağıtıyor, Ya Şanlıurfa?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara çamaşır suyu ve zeytinyağlı sabun dağıttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara bu tarz bir yardım yapacak mı?
​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı
​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı
​Vali Erin’den Vatandaşlara Dua Çağrsı
​Vali Erin’den Vatandaşlara Dua Çağrsı
​Şanlıurfa’da Valiliği Duyurdu! Uygun Görülen Dışında Yasak!
​Şanlıurfa’da Valiliği Duyurdu! Uygun Görülen Dışında Yasak!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿