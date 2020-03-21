MEB'den bir erteleme daha

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık tarafından erteleme kararı aldıkları sınavlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) ertelediklerini duyururken, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran'a erteledik" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" ifadelerini de kullandı.Editör: Ahmet Şen