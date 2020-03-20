Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Mart 2020 21:30:30 Tarihinde eklenmiştir.

​MSB’den Korona Virüs Tedbiri! Artık E-Devletten Yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

​MSB’den Korona Virüs Tedbiri! Artık E-Devletten Yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem vatandaşları hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla, vatandaşların kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini belirtti.
Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadığı sürece e-Devlet üzerinden yapabilecekleri işlemler için askerlik şubelerine müracaat etmemeleri ricasında bulunuldu.


 

E- Devlet’ten Hangi İşlemler Yapılır?

Vatandaşların Askerlik Şubelerine gitmeden, Askeralma Hizmetleri; Askerlik Yoklama Başvuru Hizmeti, Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti, Askerlik Erteleme Başvuru Hizmeti, Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti, Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti, Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti, Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti, e-Randevu Başvuru Hizmeti, İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri, Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi. Seferberlik Hizmetleri; Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, Deniz Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri, Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemlerini, e-Devlet üzerinden yapabilecek.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​MSB’den Korona Virüs Tedbiri! Artık E-Devletten Yapılacak
​MSB’den Korona Virüs Tedbiri! Artık E-Devletten Yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı
​Müşteri, Hapşırdı Mağaza Karıştı
Bir işyerinde koronavirüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve işyerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak
​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi.
​Erdoğan talimat verdi: Mahkumlara yüzde 50 infaz indirimi yolda
​Erdoğan talimat verdi: Mahkumlara yüzde 50 infaz indirimi yolda
Erdoğan talimat verdi. AK Parti, virüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığına dair tartışmalardan dolayı ceza infaz indirimi düzenlemesini bir an önce Meclis’e getirme kararı aldı.
​Soylu'dan Sokağa Çıkma Yasağı İddialarına Cevap
​Soylu'dan Sokağa Çıkma Yasağı İddialarına Cevap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz. Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya’dan geliyor. İngiltere’ye, Almanya’ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz” dedi.
​Haliliye Zabıtasından Kuaförlere Tedbir Uyarısı
​Haliliye Zabıtasından Kuaförlere Tedbir Uyarısı
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Coronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede hizmet veren kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi yaparak, tedbir almaları yönünde uyardı.
Büyükşehir'den Kızılay Taşınmazı Açıklaması
Büyükşehir'den Kızılay Taşınmazı Açıklaması
Kızılay’a ait taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlemlerin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını açıkladı.
Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı
Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullarda okuyan öğrencilerin derslerden kopmaması adına uzaktan eğitim programı hazırlandı.
TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor
TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor
TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor.
​ÖSYM 9 Sınavın Tarihini Erteledi!
​ÖSYM 9 Sınavın Tarihini Erteledi!
​ÖSYM 9 Sınavın Tarihini Erteledi!.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı Yapıldı
​Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı Denemeleri Başlatıldı'
​Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı Denemeleri Başlatıldı'
​Dünya Sağlık Örgütü: 'Aşı Denemeleri Başlatıldı'
​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu
​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu
​Şanlıurfa Sağlıkçılar İçin Alkışladı
​Şanlıurfa Sağlıkçılar İçin Alkışladı
​MSB’den Korona Virüs Tedbiri! Artık E-Devletten Yapılacak
​MSB’den Korona Virüs Tedbiri! Artık E-Devletten Yapılacak
​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿