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Bu haber 20 Mart 2020 20:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Pazar yerinde meydana gelen satırlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

​Pazar Yerinde Satırlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

 Olay, Konya'nın Hüyük ilçesinde pazarın kurulduğu Bahçelievler Mahallesi 110220 Sokak'ta meydana geldi. 


 

Alacak Verecek Meselesinde Pazar Yerinde Satırlar Konuştu

İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya polis ekipleri ve çevredekiler müdahale ederek büyümesini önledi. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.S., A.Ö. ve O.Ö. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karıştığı iddia edilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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