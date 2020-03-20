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Bu haber 20 Mart 2020 19:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Valiliği Duyurdu! Uygun Görülen Dışında Yasak!

Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

​Şanlıurfa’da Valiliği Duyurdu! Uygun Görülen Dışında Yasak!

Şanlıurfa’da il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinlikler 30 gün boyunca yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği, konu ile ilgili yazı açıklamasında, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte 20 Mart 2020 ile 18 Nisan 2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.




Editör: Ahmet Şen  
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