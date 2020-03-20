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Bu haber 20 Mart 2020 18:13:24 Tarihinde eklenmiştir.

​ŞUSKİ’nin Hesaba Almadığı Büyükşehir Başkanı Ne İşe Yarar?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü abonelerine İcra tutanağı gönderdi. İcra takibi gönderilmeden önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı açıklamada; ““borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.” İfadelerine yer vermişti.

​ŞUSKİ’nin Hesaba Almadığı Büyükşehir Başkanı Ne İşe Yarar?

Türkiye’de bazı illerde korona virüs sebebiyle vatandaşlara kolaylık sağlayan bir çok kurum, elektrik, su ve doğalgaz borcu olan insanların aboneliklerine sınırlandırma getirmeme kararı aldı. Borcundan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını duyuran bazı belediyeler; “Bu süreçte insanların temizliğe temiz kalamaya ihtiyacı var. Borcu olan vatandaşlarımızın suyunu kesmeyeceğiz açıklamasında bulundu.




 

Borcunuzu Ödemeniz Sizin menfaatiniz İçindir!

Gelelim Şanlıurfa’ya… Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bugün abonelerine İcra tutanağı gönderdi. Gönderilen icra takibi tebligatında “ŞUSKİ Genel Müdürülüğü’ne su borcunuz mevcut olup ödemediğini tespit edilmiştir. Ödeme yapmadığını takdirde hakkınızda icra takibi tapılacak, haciz işlemi tatbik edilecek ve tüm masraflar da tarafınızdan ödenecektir. Bu duruma mahal vermeden kurumumuza olan borcunuzu bir an önce ödemeniz menfaatiniz gereğidir” ibarelerine yer verdi.






 

Fransa Elektrik, Su, Doğalgaz, Kira Giderlerini Karşılıyor

3.589 TL ve 705 TL olarak iki ayrı borcun yazılı olduğu İcra tebliği sosyal medya hesaplarında hızla yayılmaya başladı. Vatandaşlar; “Fransa bu süreçte su, elektrik, doğalgaz, kira giderlerini karşılarken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara reva gördüğüne bakın” yorumunda bulunurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bu şeyin vicdansızlık olduğunu belirtildi.





 

Başkan Beyazgül Kesinti Olmayacak Dedi ŞUSKİ Dinlemedi!

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter hesabından 17 Mart 2020 tarihinde yaptığı “borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.” Açıklamasından sonra ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Başkan Beyazgül’ün kararına karşı gelip vatandaşların evine açıklamadan kısa süre sonra borç kesintisi tebligatı göndermesi tepkilere neden oldu.







Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Mart 2020 tarihli açıklamasında şu ifadeler yer almıştı;
“Başkanımız Beyazgül: " Cumhurbaşkanlığımızın belirlemiş olduğu Korona Virüsle ulusal çapta mücadele kapsamında, mesken aboneliklerimizde su faturası borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.”

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Başkan Beyazgül’ün kararlarına rest çekip yaptığı bu uygulama Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde başıboşluk olarak değerlendirildi. ŞUSKİ neden Beyazgül’ün sözünü dinlemiyor?









Editör: Ahmet Şen 
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