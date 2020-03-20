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Bu haber 20 Mart 2020 13:55:19 Tarihinde eklenmiştir.

Harran’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Harran Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bazı mahallelerde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, bazı mahallelerde ise stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Harran’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarının son durağı Parapara ve Öncüler Mahallesi oldu. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem kilitli beton parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Buldum, Diriliş, Balkat,  Ahmetkara, Erdemli, Aşağı Yakınyol, Koyunluca, Bükdere çavlı mezrası, Harran ilçe merkezi ile Küplüce mahallesi arası ve Yukarı Yakınyol kayalı mezrası arasındaki yollarda stabilize çalışması bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.



 

Özyavuz: Tüm Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Devam Ediyor

Parapara ve Öncüler mahallesinde ise çalışmalar devam ediyor. Şehir Merkezinde ve Kırsal Mahallelerde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Özyavuz; “Gerek şehir içerisinde, gerek kırsal mahallelerde Belediye olarak hizmetlerimizde var olmaya devam ediyoruz. Harran’a bağlı tüm kırsal yollarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Dedi.





Editör: Ahmet Şen
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