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Bu haber 20 Mart 2020 13:49:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi.

​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak

Bakan Selçuk, gelir düzeyi düşük olanlara yönelik yapılacak yardım yapılacağını duyurdu. Yapılacak olan yardımda ailelere 1000 TL maddi destekte bulunulacağını açıkladı.




Bakan Selçuk, açıklamasında;
“Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz” dedi.





Editör: Ahmet Şen
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Güncel
​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak
​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi.
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