​Bakan Selçuk Açıkladı! Sosyal Yardımlaşmadan Ailelere 1000 TL Yardım Yapılacak

Bakan Selçuk, gelir düzeyi düşük olanlara yönelik yapılacak yardım yapılacağını duyurdu. Yapılacak olan yardımda ailelere 1000 TL maddi destekte bulunulacağını açıkladı.Bakan Selçuk, açıklamasında;“Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz” dedi.Editör: Ahmet Şen