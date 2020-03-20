​Pakdemirli Çiftçiye Mazot ve Gübre Desteği Dedi, Urfalı Çiftçiler İsyan Etti

“Çiftçilerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Urfalı Çiftçilere Neden Ödeme Yapılmıyor?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Pakdemirli, alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, "Mazot ve gübre için iki ilde (Çanakkale-Kilis) 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.Ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren Pakdemirli, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 20 Mart, 2 olanlara 27 Mart, 4 olanlara 3 Nisan, 6 ve 8 olanlara 10 Nisan 2020'de saat 18.00 itibarıyla ödeme yapılacağını kaydetti. Pakdemirli, "Ayrıca bugün tek seferde saat 18.00 itibarıyla da yaş çay primi için 183 milyon lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira, tarım sigortaları için 201 milyon lira, ödeme yapacağız. Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız. Üreten, emek veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız, onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Yapılan açıklamanın ardından, ödeme yapılacak iller arasından Şanlıurfa’nın yer almaması çiftçileri kızdırdı. Şanlıurfalı bir çiftçi; “Şanlıurfa neden yok acaba mazot desteklemesi niye veriliyor toprağı işlenmesi için peki pamuk 20 gün sonra ekilecek bu destek ne zaman verilecek kim ve neye göre belirleniyor bu destekler” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen