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Bu haber 20 Mart 2020 16:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Eve Sarhoş Gelen Kocasını İple Boğarak Öldürdü

Eve sarhoş gelen kocasıyla tartışan kadın, kocasını iple boğarak öldürdü.

​Eve Sarhoş Gelen Kocasını İple Boğarak Öldürdü

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. 





 

Alkollü Eve Geldi Diye Karısı İple Boğdu

Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında evine alkollü şekilde gelen İsmail K. ile eşi E.K. arasında tartışma çıktı. Çiftin M.K., K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede E.K., eşini iple boğarak öldürdü. Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi. Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak, cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, evde bulunan kadını ve 3 çocuğunu gözaltına aldı.

Öldürülen İsmail K.'nın Konya'da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi.






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Eve Sarhoş Gelen Kocasını İple Boğarak Öldürdü
​Eve Sarhoş Gelen Kocasını İple Boğarak Öldürdü
Eve sarhoş gelen kocasıyla tartışan kadın, kocasını iple boğarak öldürdü.
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