​Albayrak Açıkladı: Kadro Açıldı, Personel Alımı Yapılacak

Maliye Bakanlığı'nda 2000 Kadro Açıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 2 bin personel alınacağını duyurdu.Albayrak, yeni kadroların açıldığını ifade ederek; "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." Açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen