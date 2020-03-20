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Bu haber 20 Mart 2020 12:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Albayrak Açıkladı: Kadro Açıldı, Personel Alımı Yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

​Albayrak Açıkladı: Kadro Açıldı, Personel Alımı Yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 2 bin personel alınacağını duyurdu.



 

Maliye Bakanlığı'nda 2000 Kadro Açıldı

Albayrak, yeni kadroların açıldığını ifade ederek; "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." Açıklamasında bulundu.




Editör: Ahmet Şen
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Ekonomi
​Albayrak Açıkladı: Kadro Açıldı, Personel Alımı Yapılacak
​Albayrak Açıkladı: Kadro Açıldı, Personel Alımı Yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.
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