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Bu haber 20 Mart 2020 12:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Başkan Ayhan, MHP’ye Katıldı! Rozetini Başkan Özyavuz Taktı

Akçakale Eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, MHP’ye katıldı. Ayhan’ın MHP rozetini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz taktı.

​Eski Başkan Ayhan, MHP’ye Katıldı! Rozetini Başkan Özyavuz Taktı

Akçakale eski belediye başkanı abdulhakim Ayhan MHP'ye katıldı. Akçakale’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi’nden katılan Abdulhakim Ayhan, 38,51 oy alarak ikinci sırada yer almıştı. Daha önceki başkanlık döneminde vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan Ayhan akçakale'de çok güçlü bir karakter olmasının yanı sıra dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.




 

MHP Urfa Güçleniyor

Seçildiği günden belli alçak gönüllüğünün ve mütevazılığının karşılığını gören, ovadaki herkesin gönlüne dokunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Bu kez saflarına Akçakale Eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'a kalktı. Abdulhakim Ayhan’ın MHP rozetini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz taktı. Genç Başkan Özyavuz, rozet takma işleminden sonra Ayhan’ı tebrik etti. Önce Harran’ı alan Genç Başkan Özyavuz şimdi de Akçakale’yi alacak gibi görünüyor. MHP Urfa gittikçe güçleniyor, bu da Mahmut Özyavuz'un akıllı ve ilkeli siyaset ile oluyor.






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Eski Başkan Ayhan, MHP’ye Katıldı! Rozetini Başkan Özyavuz Taktı
​Eski Başkan Ayhan, MHP’ye Katıldı! Rozetini Başkan Özyavuz Taktı
Akçakale Eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, MHP’ye katıldı. Ayhan’ın MHP rozetini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz taktı.
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