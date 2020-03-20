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Bu haber 20 Mart 2020 13:30:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bu Hastane Devletten Destek Almadan Kendi Maskelerini Dikiyor

Şanlıurfa’da bulunan bir devlet hastanesi mevcut olan maskeler tükenmeden kendi imkanları ile maske bezlerini temin edip dikim işlemlerine başladılar.

​Şanlıurfa’da Bu Hastane Devletten Destek Almadan Kendi Maskelerini Dikiyor

Korona virüsten korunma yöntemleri arasında en çok kullanılan maskeler, kullanım sıklığından dolayı tükenmeye yüz tuttu.




 

Devlet Hastanesi Kendi Maskelerini Kendileri Dikti

Özellikle hastane personellerinin sıklıkla kullandığı maskeler tükenmeden önlem alındı. Önlem Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi’nde alındı. Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Tosun, kendi imkanları ile maske bezi alıp hastane terzi personellerine diktirdi. Terzi personelleri, hastanede görev yapan diğer hasta ve çalışanların maske sıkıntısı çekmemesi için gecesini gündüzüne katıp maske dikme işlerini sürdürüyorlar.



 

Başhekime Teşekkür Ettiler

Devlete yük olmadan kendi imkanları ile sağlık personellerine verdiği değeri ortaya koyan Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Tosun’a sağlık personellerinden ve özellikle vatandaşlardan büyük teşekkür yağdı.




Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Bu Hastane Devletten Destek Almadan Kendi Maskelerini Dikiyor
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