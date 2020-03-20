​Şanlıurfa’da Bu Hastane Devletten Destek Almadan Kendi Maskelerini Dikiyor

Devlet Hastanesi Kendi Maskelerini Kendileri Dikti

Başhekime Teşekkür Ettiler

Korona virüsten korunma yöntemleri arasında en çok kullanılan maskeler, kullanım sıklığından dolayı tükenmeye yüz tuttu.Özellikle hastane personellerinin sıklıkla kullandığı maskeler tükenmeden önlem alındı. Önlem Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi’nde alındı. Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Tosun, kendi imkanları ile maske bezi alıp hastane terzi personellerine diktirdi. Terzi personelleri, hastanede görev yapan diğer hasta ve çalışanların maske sıkıntısı çekmemesi için gecesini gündüzüne katıp maske dikme işlerini sürdürüyorlar.Devlete yük olmadan kendi imkanları ile sağlık personellerine verdiği değeri ortaya koyan Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Tosun’a sağlık personellerinden ve özellikle vatandaşlardan büyük teşekkür yağdı.Editör: Ahmet Şen