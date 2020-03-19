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Bu haber 19 Mart 2020 19:02:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Umreden Gelen 5 Kişi Yasağa Uymadı! Komşuları Polise Şikayet Etti

Şanlıurfa’da umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İhbar umrecilerin komşuları tarafından yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan umreciler hastanede karantinaya alındı.

​Şanlıurfa’da Umreden Gelen 5 Kişi Yasağa Uymadı! Komşuları Polise Şikayet Etti

Şanlıurfa’da umreden gelip Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma kuralına uymayan şahıslar komşuları tarafından ihbar edildi. İhbarı değerlendiren ekipler umreden ve yurt dışından gelen 5 kişiyi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. 



 

5 Kişi Karantina Odalarına Alındı

Gözaltına alınan 5 kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odalarında tedavi altına alındı. Şahısların 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Hastanelerde sağlık çalışanları için de da gerekli tedbirlerin alındığı görüldü.





Editör: Ahmet Şen
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