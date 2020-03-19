Urfa'da Bir Cami Cemaati Toplu Namaz Kılmaya Devam Edeceklerini Açıkladı

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.Bu rağmen Şanlıurfa Haliliye ilçesinde bulunan Hacı Hamdi Kayısı Camii'nde bir grup, camiye giderek namazları toplu halde kılmaya devam edeceklerini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşın hükümet tedbirlerini açıklamaya devam ederken, bazı kişiler bu tedbirleri takmayarak toplu halde namaz kılmaya devam ediyor.Şanlıurfa yerel televizyonu mikrofonuna konuşan cemaatten bir şahıs, "Allah cemaatle namazı emretmişse korona değil koronanın hası gelse bile biz inşallah cemaatle namaz kılmaya devam edeceğiz. Diyanet'in kendi şahsi fikridir uymayacağız" diye konuştu. Cemaatten başka biri "Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Biz ondan dolayı korkmuyoruz virüsten. Her zaman camiye geleceğiz" derken bir başkası ise "Keşke camide ölsem" dedi.