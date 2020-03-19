​Urfa’da Alınan Koronavirüs Numuneleri O İle Gönderilecek

Şanlıurfa’da corona virüsle mücadele kapsamında test yapılacak kişilerin numuneleri Adana’daki laboratuvarlara gönderileceği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında test yapılacak laboratuvarların sayısının 16'ya çıkarılması için çalışmalarına hız verirken, halen aktif 5 laboratuvar ile bu laboratuvarlara hangi illerin numune göndereceğine ilişkin liste yayınlandı.Buna göre, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa'daki numuneler Adana'ya gönderilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Rize, Tunceli ve Van numuneleri Erzurum'da incelenecek.Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, , Çankırı, Denizli, , Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Siirt, , Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'dan gelen numuneler Ankara'da incelenecek..