Şanlıurfa'da Beş Ailenin Acı Günü

AYŞE YEŞİLPINAR
1949 doğumlu Seydo kızı Ayşe Yeşilpınar hakkın rahmetine kavuştu.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
MUSTAFA ŞİMŞEK
1948 doğumlu Ahmet oğlu Mustafa Şimşek hakkın rahmetine kavuştu.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
İSMET CEYLAN
1942 doğumlu Hüseyin oğlu İsmet Ceylan hakkın rahmetine kavuştu.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
ŞEMSE KAÇAR
1954 doğumlu Ahmet kızı Şemse Kaçar hakkın rahmetine kavuştu.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
HATİCE ÇARDAK
1936 doğumlu Mehmet Emin kızı Hatice Çardak hakkın rahmetine kavuştu.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
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