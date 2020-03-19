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Bu haber 19 Mart 2020 13:21:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki M.P'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen, 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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Asayiş
​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
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​Urfa’da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
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