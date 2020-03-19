​Haliliye Zabıtasından Kuaförlere Tedbir Uyarısı

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Coronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede hizmet veren kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi yaparak, tedbir almaları yönünde uyardı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde Coronavirüs salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde bir yandan dezenfektasyon çalışmaları yürütülürken diğer bir yandan ise vatandaşlara hizmet veren işletmelerin halk sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için denetimler yapılıyor.Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hizmet veren erkek ve kadın kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Ekipler, iş yerlerini hijyen kurallarına uyma ve kullandıkları tıraş malzemelerinin dezenfekte cihazında bekletilmesi yönünde uyardı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının ön planda tutulması, hijyen kurallarına riayet edilmesi sağlıklı ve temiz bir şekilde hizmet sunulması için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilerek, bulaşıcı Coronavirüs salgınından korunma yöntemlerine de azami derecede uyulması gerektiği yönünde kuaförleri uyardı.Öte yandan vatandaşlar Coronavirüs salgınından korunma tedbirlerini olumsuz yönde etkileyecek durumları Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Birimi 444 22 63 numaralı iletişim hattına bildirerek önlem alma konusunda katkı sağlayabilecekleri belirtildi.Editör: