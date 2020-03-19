Büyükşehir'den Kızılay Taşınmazı Açıklaması

Kızılay’a ait taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçmesiyle ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlemlerin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı;“Bazı internet sitelerinde Kızılay'a ait taşınmazın Büyükşehir Belediyemize devri ile ilgili yapılan haberlere ilişkin Büyükşehir Belediyemizin açıklaması aşağıya çıkarılmıştır:“Kızılay Kent Meydanı Projesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisanslı Değerlendirme Şirketleri, hem Kızılay Başkanlığı'nın Yusufpaşa Mahallesindeki binasını hem de ŞUSKİ Genel Müdürlüğü civarında Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazların kıymetlendirmelerini yapmıştır.SPK Lisanslı Değerlendirme Raporuna göre Kızılay'a ait 3613 metrekare arsa ve üzerinde yer alan 7 katlı yapıların toplam bedeli olarak 18.170.000 TL hesaplanmış; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet taşınmaz için ise değerlendirme raporuna göre toplam bedeli 21.725.000 TL olarak hesaplanmıştır.SPK lisanslı değerlendirme raporlarına göre Kızılay Genel Müdürlüğüne 3 adet tam parsel verilmiş, Kızılay'ın talebi üzerine 3 milyon 555 bin TL fark Büyükşehir Belediyemiz tarafından alınarak mahsuplaşmaya gidilmiştir.Özetle 3 tam parsel Kızılay'a verilmiş ve 4. parselin bedeli olan 4 milyon 965 bin Türk Lirasına karşılık 3 milyon 555 TL fark alınarak mahsuplaşma yoluna gidilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.”