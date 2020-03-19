TBMM'de Korona Risk Gurubunda Yer Alan Vekiller Arasında Şanlıurfalı Vekiller de Bulunuyor.

Vekiller Teyakkuz Hâlinde

Şanlıurfa Milletvekilleri de Risk gurubunda yer alıyor

TBMM’de 60 yaş üzerindeki milletvekilleri teyakkuz hâlinde. Bağışıklık sistemlerini ‘atom çayı’yla güçlendiren vekiller, uzaktan selamlaşıp kuliste yan yana oturmamaya özen gösteriyor. Yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, en çok 60 yaş üstündekileri ve kronik rahatsızlığı olan hastaların koronavirüse karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken; gözler TBMM'de risk grubunda bulunan milletvekillerine çevrildi.Koronavirüs herkes için bir risk hâline gelirken; özellikle 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları tehdit ediyor. TBMM'de risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri 147 milletvekili bulunuyor. Bunların beşi kadın. AK Parti'de 69, CHP'de 34, MHP'de 11, İyi Parti'de 23, HDP'de ise 10 milletvekili yer alıyor. Bu milletvekilleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar da mevcut.Koronavirüse karşı milletvekilleri de teyakkuz hâlinde. Kulislerde yan yana oturmamaya özen gösteren milletvekilleri, uzaktan selamlaşmayı tercih ediyor. Meclis'teki Genel Kurul çalışmaları devam etse de kronik rahatsızlığı bulunanlar bu çalışmalara katılmıyor.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba (69), HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş (60), yaş sınırında yer aldığı için risk gurubunda yer alıyor.