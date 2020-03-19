Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Kar ve Don Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3İstanbul: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13Adana: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11Şanlıurfa: Kapalı ve yağmurlu 7