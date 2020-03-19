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Bu haber 19 Mart 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek'te Selin Vurduğu Evlerde Hasar Tespiti Yapıldı

​Siverek'te Selin Vurduğu Evlerde Hasar Tespiti Yapıldı.

​Siverek'te Selin Vurduğu Evlerde Hasar Tespiti Yapıldı

Dün gece aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile birçok kırsal mahallede sel taşkınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su basarken, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde 30 büyükbaş hayvan telef oldu. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü Kırsal Mahallesi'nde de birçok evi su bastı, yükselen su nedeniyle kümeslerde bulunan onlarca tavuk da telef oldu.
 
 
İlçede yaşanan hasarı tespit etmek ve zarar gören vatandaşlara yardım etmek amacıyla Şanlıurfa Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ile birlikte hasar tespit çalışmaları yaptı. Su basan evleri ve zarar gören vatandaşları tek tek ziyaret eden ekipler, hasar tespit tutanaklarını tuttu. Bayırözü Mahallesinde AFAD ekiplerine ait araç, yağıştan oluşan çamurda kaldı, araç ekiplerin ve mahalle sakinlerinin çalışması sonucu çamurdan kurtarıldı.
 
İlçede yaşananların birer felaket olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Karavar, “Dün ilçemizde yaşanan felaketten sonra, Şanlıurfa Valiliği ve Afad Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda, ekipler geldi ve şehir merkezinde hasar tespit çalışması sonrasında, Bayırözü Mahallesi'nde de zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret edip, zarar tespitinde bulunduk. Dün gece yaşanan mağduriyetin tekrar yaşanmaması için vatandaşlarımızın daha fazla dikkatli olması çağrısında bulunuyoruz. Yaşanan gerçekten bir felaket ve afettir, bu anlamda duyarlı olunalı ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmekte.
 
Yaptığımız çalışma ve incelemelerde vatandaşlarımız yaşam alanlarını güvenli bir şekilde yaşanılır hale getirmediklerinden dolayı ciddi anlamda zarar ettiklerini gördük. Dün gece yaşananlara felaket diyorum, evet ciddi anlamda felaketti, çünkü ilçemizde 40-50 yıldır yaşanmamış bir yağış ve sel sonrasında dere taşkınları ve evleri su basmıştır. Tesellimiz can kaybının olmayışıdır, zarar gören vatandaşlarımızın da inşallah hasar tespitlerinden sonra zararları ödenektir. Buradan Valimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AFAD ekiplerine ve SUSKİ ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi
 
 
Bayırözü Muhtarı Bedir Yavuzaslan yaptığı açıklamada, "Dün gece aniden yağmur ve dolu yağdı ve gerçekten büyük bir afetti, bizim üst mahalle dediğimiz yer hepsi suyun altında kaldı. Olayı yetkililere bildirdim, sağ olsun şimdi buraya gelmişler, hasar tespitinde bulunuyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu
 
Editör: Ahmet Şen
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