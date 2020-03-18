​Urfalılar Dikkat! Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak Duyurdu: Hapis Cezası var

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Hatırlattı

Sosyal medyada korona virüs ile ilgili provokatif paylaşım yapanların yetikiler tarafından takip edildiği ve birçok kişinin gözaltına alındığı haberlerini daha önceki haberlerimizde duyurduk.Konu ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, vatandaşlara uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı. Başsavcı Öztoprak“Hatırlatma! Halk arasında panik yaratacak sosyal paylaşımlar yapılması sorumluluk gerektirebilir. Kamu Barışına Karşı Suçlar 213-Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık,...bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis....” açıklamasında bulunarak hatırlatma yaptı. Vatandaşların uyarıları dikkate almaları önemle duyurulur.Editör: Ahmet Şen