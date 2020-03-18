​Antep Belediyesi Vatandaşlara Temizlik Malzemesi Dağıtıyor, Ya Şanlıurfa?

Şanlıurfa’da Korona Virüs İçin Temizlik Malzemesi Dağıtılacak Mı?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara temizlik malzemesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada;“Halkımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Kurbanbaba Mahallesinde hemşehrilerimize çamaşır suyu ve zeytinyağlı Gaziantep sabunu dağıtımı yapıyoruz.” İfadelerine yer verdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya onlarca yorum geldi. Vatandaşlar Belediye Başkanı Fatma Şahin’e halkı düşündüğü için teşekkürler yağdırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasını gören Urfalılar, şehrimizde böyle bir uygulamanın olup olmayacağını sorarken, yetkililerden korona virüs için vatandaşlara yapacağı yardımlar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Editör: Ahmet Şen