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Bu haber 18 Mart 2020 23:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Taciz Ettiği Kızı Ailesine Söylemesin Diye Öldürdü

Aynı mahallede yaşadığı Raed Eşram’ı taciz ettikten sonra, ailesine söylemesinden korktuğu için öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanığı 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

​Taciz Ettiği Kızı Ailesine Söylemesin Diye Öldürdü

Aynı mahallede yaşadığı Raed Eşram isimli çocuğu evine götürdüğü ve ardından taciz ettikten sonra, Eşram'ın ailesine söylemesinden korktuğu için boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık Asad Jan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Asad Jan, müşteki Fadiye Asfor ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu.



 

Mütalaada çöplerin preslendiği sırada cesedin yok olduğu kaydedildi

Duruşmada, esas hakkındaki görüşünü açıklayacağını belirten duruşma savcısı, toplanan deliller hususunda sanığın olay günü maktul ile bakkalda karşılaşmaları üzerine onu kandırıp eve götürdüğü, eve gittiklerinde kimsenin olmadığını görmesi üzerine cinsel ilişkiye girmek istediği, maktulün ‘seni anneme, babama söyleyeceğim’ demesi üzerine maktulün ailesinin öğrenmesinden korkarak maktulü elleri ile boğarak öldürdüğü, evde bulunan bir çuvala koyarak el arabası ile çöp toplama ve imha alanına götürdüğü, çöplerin preslerle ezilmesi sırasında cesedin ezilip yok olduğunu belirterek, maktule ait cesedin bulunamadığını belirtti.



 

Savcılık mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti

Sanığın olay tarihinde 7 yaşında olan çocuğa karşı ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Çocuğa karşı hile ile ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ile ‘Çocuğa karşı bir suçu gizlemek ve bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 13,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması ile tutukluluk halinin devamını talep etti.



 

“Tek isteğim, çocuğumun cesedini bir mezara gömmektir”

Duruşma savcısının mütalaasını açıklamasının ardından söz alan maktulün annesi Fadiye Asfor, “Çocuğumu sanık öldürmüştür. 2,5 yıldır çocuğum ortada yoktur. Şayet sanık, çocuğumu öldürüp çöpe atmamış olsaydı çocuğumu bulurdum. Tek istediğim sanığın çocuğumu nereye gömdüğünü söylemesi. Tek isteğim, çocuğumun cesedini en azından bir mezara gömmektir” ifadelerini kullandı.




 

“Yaptığıma dair hiçbir delil yok”

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını kaydederek sanığa son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan Asad Jan, “Suçu işlemedim. Zaten yaptığıma dair hiçbir delil yok. Yapmış olsaydım ceza almaya razıyım ancak ben suçu işlemedim” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Asad Jan’ı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Asad Jan’ı, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.




 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2017’de bir televizyon kanalında yayınlanan programda Raed Eşram’ın kaybına ilişkin yayın yapılması üzerine, kolluk kuvvetlerince Raed Eşram’ın bulunduğu ikamete gidilerek çevrede yapılan araştırmalarda Asad Jan isimli bir şahıs ile maktul Raed Eşram’ın birlikte eve girdikleri, Asad Jan’ın evden çıkarak el arabası ile tekrar aynı ikamete girdiği, bir süre sonra el arabası üzerine çuval ile evden çıkarak gittiği akabinde el arabası olmadan eve döndüğünün kamera kayıtları ile doğrulandığı kaydedilmişti.


Şüpheli Asad Jan’ın iddianamede yer alan ifadesinde, maktulü 1,5-2 yıldır tanıdığını, olay günü bakkalda karşılaşmaları üzerine kendisinin oturduğu eve gittiklerini, evde kimsenin olmadığını görünce maktul ile cinsel ilişkiye girmek isteyerek maktulü yanağından öptüğünü, maktulün niyetini anlaması üzerine bağırdığını, bunun üzerine maktulün ailesinin bu olayı öğrenmesinden korktuğu için maktulü elleri ile boğarak öldürdüğünü, cesedi yok etmek için evde bulunan çuvala koyarak el arabası ile çöp konteynerine götürdüğünü ve cesedi buraya attığını söylediği ifade edilmişti.



Yapılan çalışmalarda maktule ait bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği için çalışmalara son verildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Asad Jan’ın ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 9,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.







Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Taciz Ettiği Kızı Ailesine Söylemesin Diye Öldürdü
​Taciz Ettiği Kızı Ailesine Söylemesin Diye Öldürdü
Aynı mahallede yaşadığı Raed Eşram’ı taciz ettikten sonra, ailesine söylemesinden korktuğu için öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanığı 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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