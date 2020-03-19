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Bu haber 19 Mart 2020 00:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Motorine beklenen indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim geldi.

​Motorine beklenen indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49 liraya, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43 liraya, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50 liraya gerileyecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.





Editör: Ahmet Şen
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