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Bu haber 18 Mart 2020 21:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​İngiltere'de bir Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Hayri Ergönül, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

​İngiltere'de bir Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kahraman Maraşlı (51) Hayri Ergönül'ün bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Ergönül'e korona virüsü semptomları göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıkmıştı. Şeker hastası olduğu belirtilen Ergönül'ün eşi de yetkililer tarafından karantinaya alınmıştı.




 

Salgında 75 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yapılan son açıklamaya göre 2 bin 626 kişiye korona virüs teşhisi konuldu, vak'alardan 75'i hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı açıklamalar İngiltere halkını tedirgin etmeye ederken, henüz bir önlem alınmaması İngiltere vatandaşları tarafından tepkiyle karşılanıyor.





Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
​İngiltere'de bir Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
​İngiltere'de bir Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Hayri Ergönül, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
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