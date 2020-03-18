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Bu haber 18 Mart 2020 19:18:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Karadaş: Büyükşehir Belediyesi Taksileri Neden Dezenfekte Etmiyor

Şanlıurfa Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin taksileri dezenfekte etmediklerinden dem vurdu.

​Karadaş: Büyükşehir Belediyesi Taksileri Neden Dezenfekte Etmiyor

Şanlıurfa Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin taksilerin dezenfekte edilmediğinden şikayetçi oldu. Karadaş, devlet büyüklerinden yardım talep ederek şu ifadelere yer verdi;



“Bizler 14 kurala uyuyoruz ama, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, taksileri toplu taşıma araçlarını neden dezenfekte etmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu lütfen sizler müdahale eder misiniz? Koronaya yakalandıktan sonra mı belediye önlem alacak?”





Editör: Ahmet Şen
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​Karadaş: Büyükşehir Belediyesi Taksileri Neden Dezenfekte Etmiyor
​Karadaş: Büyükşehir Belediyesi Taksileri Neden Dezenfekte Etmiyor
Şanlıurfa Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin taksileri dezenfekte etmediklerinden dem vurdu.
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