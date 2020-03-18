​Urfalı Vekil Özcan; Urfalı Kardeşlerimin Tırnağına Taş Değse Ben Üzülürüm

Sürece Karşı Mücadelemiz Sürüyor

Korona Virüs Salgını İçin Önlem Almak Önemli

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, korona virüsle ilgili açıklamada bulundu. Özcan; “Urfalı kardeşlerimizin tırnağına taş değse bizleri üzer” dedi. Özcan, açıklamalarına şu şekilde devam etti.Sağlık her şeyin başında geliyor. Her şeyin telafisi mümkün lakin sağlığın telafisi maalesef yok. Bu yüzden yaşadığımız bu salgın hastalıktan hem kişisel olarak korunma yollarını hem de salgının yayılmasını önlemek adına Devletimizin tedbirlerine uymamız birinci şarttır. Avrupa, Çin ve ABD’de binleri geçen ölüm, yüzbinleri bulan salgın vakasına karşı güçlü bir devlete sahip olan ülkemiz etkin bir mücadele sergilemektedir. Modern hastanelerimiz, Teknolojik ekipmanlarımız, Yetkin sağlık personellerimizle sürece karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.Deyim yerindeyse Devletimiz tepeden tırnağa kadar süreci başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bizlerin olumlu ya da olumsuz tutumu devletimizin tedbirlerini pozitif ya da negatif etkileyecektir. Bu yüzden Urfalı kardeşlerimize bu vesile ile seslenmek istiyorum. Urfalı tevekkül sahibidir, takdiri ilahiye karşı boynu kıldan incedir lakin dünyayı etkileyen ve ülkemizde de var olan koronavirüs salgın hastalığı için tedbir almak ise oldukça önemlidir. Bu yüzden tevekküllü olacağız lakin tedbirli olmayı ihmal etmeyeceğiz.Urfalı kardeşlerimizin tırnağına taş değse bizleri üzer.. Hijyenik olalım, kullara uyalım ve inşallah salgın belasını birlikte defedelim. Selam ve dua ile…Editör: Ahmet Şen