​Kaymakam Duman, Şehitlerimizin Kabrini Ziyaret Etti

Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Harran Şehitlerimizin kabrini ziyaret etti.Hilvan kaymakamlığı, Kaymakam Furkan Duman’ın ziyareti ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında Kaymakamımız Sn Furkan DUMAN, İlçe Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Kaymakamımız, Saluca Mahallemizde ikamet eden Şehit Habip BEBE nin abisi Halil BEBE ve Ailesine misafir oldu.”Editör: Ahmet Şen