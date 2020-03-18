​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın

Çiftçi: Alım gübü olmayan ailelerin sayısı fazla

Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediyelerin korona virüs için kullandığı dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere vermesi konusunda öneride bulundu.Nihat Çiftçi, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;“Korona virüs salgını nedeniyle belediyelerimiz; imkan dahilinde dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere dağıtmasında fayda vardır. Sabun, peçete, çamaşır suyu gibi malzemelere ağırlık verilmelidir. Öneriler önemlidir. Ancak alım gücü olmayan ailelerin sayısı çok fazladır.”Editör: Ahmet Şen