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Bu haber 18 Mart 2020 16:39:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın

Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, korona virüs ile ilgili alınması gereken önlemler için bir öneride bulundu. Çiftçi, “Belediyelerimiz; imkan dahilinde dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere dağıtmasında fayda vardır.” dedi.

​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın

Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediyelerin korona virüs için kullandığı dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere vermesi konusunda öneride bulundu.




 

Çiftçi: Alım gübü olmayan ailelerin sayısı fazla

Nihat Çiftçi, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Korona virüs salgını nedeniyle belediyelerimiz; imkan dahilinde dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere dağıtmasında fayda vardır. Sabun, peçete, çamaşır suyu gibi malzemelere ağırlık verilmelidir. Öneriler önemlidir. Ancak alım gücü olmayan ailelerin sayısı çok fazladır.”







Editör: Ahmet Şen
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​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın
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