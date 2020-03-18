​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın

Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediyelerin korona virüs için kullandığı dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere vermesi konusunda öneride bulundu.
Çiftçi: Alım gübü olmayan ailelerin sayısı fazlaNihat Çiftçi, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Korona virüs salgını nedeniyle belediyelerimiz; imkan dahilinde dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere dağıtmasında fayda vardır. Sabun, peçete, çamaşır suyu gibi malzemelere ağırlık verilmelidir. Öneriler önemlidir. Ancak alım gücü olmayan ailelerin sayısı çok fazladır.”
Editör: Ahmet Şen
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