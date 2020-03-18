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Bu haber 18 Mart 2020 16:15:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Semt Pazarında Maske Dağıtıldı

Karaköprü’de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

​Şanlıurfa’da Semt Pazarında Maske Dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehdidine karşı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tedbirler arttırıldı. 

 

Esnafa Eldiven ve Maske Dağıtıldı

Önlemler kapsamında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye ekipleri, semt pazarında esnafa ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin önemine vurgu yapan Başkan Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandıkları alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Korona virüsü yakın temas sonucu bulaşan bir durum olduğu için pazarcılar derneğimiz ile birlikte pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımızın kendi kişisel bakımlarını yapmalarını istiyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu salgını daha çabuk atlatırız. Türkiye devleti olarak büyük bir devletiz. Bakanlarımız gerekli tüm açıklamaları şeffaf bir şekilde yapıyor” dedi.




 

Baydilli: Asılsız Bilgilere İtibar Etmeyin

Baydilli vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Karaköprü’de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.
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